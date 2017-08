Nouveau test réussi du train à grande vitesse Hyperloop

vendredi, 04.08.2017

Transports. L’essai réalisé le 29 juillet dans le désert du Nevada a permis de faire circuler le prototype à 310 km/h.

La startup américaine Hyperloop One a effectué un second test réussi de son train à très grande vitesse et se dit prête désormais à entrer en phase de commercialisation, avec une première mise en service en 2021.

Le nouveau test réalisé le 29 juillet sur son site dédié dans le désert du...