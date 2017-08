Immobilier: des prix très variés à faible distance

vendredi, 04.08.2017

Propriétés. Renoncer aux situations les plus privilégiées permet de fortement gagner en surface habitable.

Christian Affolter



Même les moyennes régionales peuvent cacher des réalités locales parfois fort disparates. Cela apparaît de manière particulièrement marquée en Ville de Genève, où la différence de prix au m2 entre les quartiers les moins et les plus chers va presque du simple au double. Cependant, même le niveau moyen reste le plus élevé de Suisse, devançant Zurich et Lausanne, bien entendu. Certaines communes aux alentours affichent déjà des prix un peu plus raisonnables.

L’option permettant aux Genevois de réaliser les économies les plus importantes sur l’achat d’une propriété reste de franchir la frontière française.

A Lausanne, le Sud de la ville se démarque des autres emplacements. Par rapport à ces derniers, les communes qui l’entourent affichent des niveaux de prix similaires. La seule différence notable se trouve au Nord de la région, ouvrant vers le Gros-de-Vaud avec des prix plus modestes. Du côté de la Riviera vaudoise, l’écart par rapport aux régions voisines demeure bien tangible, les prix étant plus modestes tant à Châtel-St-Denis qu’à Aigle. Ce sont cependant les objets situés le long de la chaîne du Jura qui offrent de loin l’accès le plus facile à la propriété. page 3

