Fête nationale : Brunch à la ferme

vendredi, 04.08.2017

Le célèbre Brunch du 1er Août fait désormais partie des traditions. Chaque année, environ 150 000 personnes à travers toute la Suisse célèbrent la fête nationale en savourant un brunch sur l’une des 350 fermes participantes. 2017 marque les 25 ans du Brunch à la ferme. Mais le Brunch à la ferme ne se résume pas à un copieux buffet de plats suisses: il est aussi l’occasion de «vivre» l’agriculture. Les familles paysannes proposent ainsi des visites de leur ferme, des sentiers didactiques ou des tableaux informatifs sur leur exploitation et répondent volontiers aux questions de leurs invités. La campagne aux couleurs de la chemise à edelweiss «Proches de vous. Les paysans suisses.», menée par l’Union suisse des paysans, suit précisément cet objectif. Le Brunch doit permettre d’ouvrir le dialogue entre les hôtes et les familles paysannes et contribuer ainsi à tisser des liens entre la ville et la campagne. – (Union Suisse des Paysans)