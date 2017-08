Belimo continue de croître fortement

vendredi, 04.08.2017

Energie. Ses résultats semestriels restent très bons et escomptés par le marché. Efforts importants en R&D.

Philippe rey



Belimo fait sans nulle doute partie des meilleures PME en Suisse et constitue une référence à bien des égards. Ses résultats au premier semestre 2017 s’avèrent très bons mais étaient déjà largement anticipés par le marché. La croissance interne et la rentabilité du leader mondial de la technologie des servomoteurs et vannes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation demeurent au-dessus de la moyenne. Les applications liées à l’eau représentent 57% du chiffre d’affaires semetriel et celles liées à l’air, 43%. Belimo augmentera ses dépenses en recherche et développement (R&D) en raison du renforcement de sa gamme de capteurs et des opportunités qu’offre la numérisation. page 4

