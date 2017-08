Mondelez change de directeur

Agroalimentaire. Irene Rosenfeld va céder les rênes en novembre et sera remplacée par Dirk Van de Put.

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez, propriétaire entre autres des biscuits Lu et Oreo, a annoncé le départ de sa CEO Irene Rosenfeld sous la pression de deux financiers influents et alors qu’il traverse une passe difficile. Elle va céder les rênes en novembre et sera remplacée par Dirk...