Quels défis pour les entreprises étrangères?

mercredi, 02.08.2017

Un des facteurs clés de succès est l’engagement de managers locaux de haut vol, selon Philippe Monnier, administrateur, investisseur et ex-directeur du GGBa.

INTERVIEW: ELSA FLORET



Avec plus de cinq d’années d’expérience dans la promotion économique et puis plusieurs années dans le conseil et l’investissement, Philippe Monnier, ex-directeur du GGBa (Greater Geneva Bern area) porte un regard aiguisé sur les chances de succès des implantations étrangères en Suisse....