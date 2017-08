Plateforme pour l’industrie

mercredi, 02.08.2017

Recyclage. Avec le concours d’Economiesuisse, l’association économique européenne Businesseurope a lancé une nouvelle plateforme en ligne concernant l’économie circulaire. De nombreux exemples mettent en évidence les opportunités, les défis et les limites dans ce domaine.

L’économie circulaire vise à éviter ou réduire autant que possible les déchets et à réutiliser les matériaux de qualité dans pour les garder dans le cycle industriel. Il y a diverses manières d’y parvenir, dont le recyclage de matières premières, la récupération d’énergie ou la conception de produits plus faciles à recycler. La coopération entre les entreprises gagne aussi en importance, car elle permet d’utiliser les déchets des unes comme matières premières chez les autres.

Les entreprises suisses optent toujours plus souvent pour une approche cyclique dans les domaines où cela est judicieux du point de vue économique et écologique. Grâce aux progrès techniques, les obstacles diminuent sans cesse et un volume croissant de matériaux peut être récupéré à un coût raisonnable. Il subsiste cependant aussi de nombreux défis. Pour aider à les surmonter, economiesuisse s’est joint à Businesseurope, l’association patronale européenne, pour la mise en place d’une plateforme industrielle d’économie circulaire. – (Economiesuisse)