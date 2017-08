BP fait un retour dans le vert

mercredi, 02.08.2017

Matières premières. Il a profité des cours en hausse et d’une baisse des charges liées à la marée noire de 2010.

Le groupe, spécialisé dans le pétrole et le gaz, a dégagé un bénéfice net de 144 millions de dollars (122 millions d’euros), après avoir subi un an avant une perte nette de 1,419 milliard en raison de charges de plus de 5 milliards de dollars liées à la marée noire de 2010.

Le coût de...