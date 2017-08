Le grand plongeon du bénéfice de la BNS

mercredi, 02.08.2017

Le premier semestre représente un profit de 1,21 milliard contre 21,30 milliards il y a un an. Le deuxième trimestre s’est pour sa part soldé par une perte de 6,68 milliards.

La Banque nationale suisse (BNS) a bouclé le premier semestre 2017 sur un bénéfice de 1,21 milliard de francs, contre 21,30 milliards de francs il y a un an. Les gains engrangés via les stocks d’or et les devises étrangères ont chuté par rapport aux six premiers mois de l’exercice précédent. Le...