Formation professionnelle: vision 2030 en consultation

mercredi, 02.08.2017

Le système de formation professionnelle est un modèle à succès qui doit le rester. Sur la base de ses liens étroits avec l’économie et avec l’évolution des marchés du travail et de la formation, il doit constamment se développer. Cela signifie que la formation professionnelle doit apporter des réponses aux tendances de fond telles que la numérisation, la mobilité et la flexibilité, les exigences croissantes et la mondialisation. La vision élaborée ces deniers mois par les représentants de la Confédération, des cantons et des associations pour la formation professionnelle est maintenant publiée. Elle est soumise à consultation jusqu’à fin septembre 2017. La vision, un rapport de fond et le lien vers la consultation électronique figurent sur le Site web du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). L`’Union patronale suisse accorde une grande priorité aux développements constants des conditions-cadre de la formation initiale et supérieure. La loi actuelle sur la formation continue fournit à n’en pas douter les bases essentielles pour encourager la formation professionnelle dans tous ses aspects. – (Union patronale suisse)