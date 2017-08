Credit Suisse réduit sa dépendance envers le sentiment de marché

mercredi, 02.08.2017

A la faveur de l’effort porté sur les coûts. Bénéfice net semestriel de 899 millions supérieur aux attentes. Mais l’unité de défaisance déçoit.

Les efforts de restructuration se reflètent de plus en plus dans les résultats de Credit Suisse. La dynamique favorable dans la gestion de fortune s’avère prometteuse pour le géant zurichois, dont les résultats semestriels, publiés vendredi, ont convaincu analystes et investisseurs.

Le...