Berlin perd patience face aux tricheurs

vendredi, 28.07.2017

VW Gate. A deux mois des législatives, le gouvernement allemand hausse le ton contre le groupe Volkswagen embourbé dans des scandales à répétition.

«Une part du lien de confiance non seulement entre l’industrie automobile et les consommateurs mais également entre l’industrie automobile et les responsables politiques a été détruit», a estimé en des termes inhabituellement durs la ministre allemande de l’Environnement, Barbara Hendricks, à...