SIX : la division Payment Services reprend une filiale de Postbank en Allemagne

vendredi, 28.07.2017

La division de SIX Payment Services s’étend en Allemagne. Elle rachète à VÖB-ZVD Processing, une filiale de Postbank, l’unité Girocard-Netzbetrieb, a indiqué SIX mercredi soir dans un communiqué. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé et la finalisation est soumise à l’approbation des...