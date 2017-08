Peugeot: consensus optimiste

vendredi, 28.07.2017

Le groupe PSA a annoncé des meilleurs résultats semestriels qu’attendu, notamment avec une marge opérationnelle record pour sa division automobile. Le succès des derniers lancements comme le Peugeot 3008 ou la Citroën C3 et la baisse des coûts ont compensé les effets de changes et de matières...