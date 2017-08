Les spécialistes optimistes pour la croissance suisse

vendredi, 28.07.2017

Les économistes et analystes interrogés mensuellement par Credit Suisse et l’institut CFA sont globalement plus optimistes concernant les perspectives conjoncturelles helvétiques pour les six prochains mois. L’indice CS-CFA a bondi à 34,7 points en juillet contre 14 points en juin, les personnes...