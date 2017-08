La tâche plus ardue chez LafargeHolcim que Sika

vendredi, 28.07.2017

Philippe Rey



Jan Jenisch a avancé sa date d’entrée en fonction chez LafargeHolcim. C’est une bonne nouvelle pour ce groupe qui se trouve sur la bonne voie mais doit encore rehausser davantage sa rentabilité, notamment celle des capitaux employés. On attend beaucoup de Jan Jenisch, après qu’il a fortement développé Sika en tant que CEO. Une quasi-certitude: la tâche sera plus ardue chez LafargeHolcim que Sika, car le cimentier se caractérise par une plus forte intensité en capital que son fournisseur. Même si Jan Jenisch mettra encore plus vigoureusement l’accent sur une meilleure allocation du capital. Une collaboration plus poussée entre LafargeHolcim et Sika est possible.

