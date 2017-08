Valora se porte bien dans le monde digital

vendredi, 28.07.2017

Kiosque. Ses progrès se manifestent clairement dans le commerce de détail en Suisse dont le kiosque numérique.

Philippe Rey



Le groupe Valora, qui est longtemps apparu comme «poussérieux», est en train de s’affimer toujours mieux dans un marché du commerce de détail très concurrentiel et marqué par la transformation numérique. Il s’est profondément transformé sous la houlette de dirigeants alertes et agiles. Sa gouvernance d’entreprise s’est singulièrement améliorée. La rentabilité de ses formats retail en Suisse et en Autriche se révèle élevée à l’aune des capitaux investis. Notamment avec K Kiosk qui a intégré habilement Naville (un véritable renfort) et son modèle de nouveau kiosque caractérisé par une modernisation de son offre de produits et services et des applications digitales.

