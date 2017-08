David Bennett, la pierre précieuse de Sotheby’s

vendredi, 28.07.2017

Enchères. Le commissaire-priseur a présidé la vente de 4 des 5 bijoux qui ont atteint des records mondiaux.

Elsa Floret



Commissaire-priseur depuis 1978, David Bennett est le président de Sotheby’s Suisse depuis 2011 et le président mondial du département international de haute joaillerie depuis 2015. Il a présidé la vente de 4 des 5 bijoux, qui ont réalisé les meilleurs prix historiques aux enchères. Parmi ces derniers se trouve le diamant rose CTF Pink Star en avril à Hong Kong (71,2 millions de dollars US) et des boucles d’oreilles en mai à Genève (57,1 million de francs), réalisée pour la première fois en partenariat avec le Mandarin Oriental où 350 personnes étaient présentes.

«A Genève, les ventes aux enchères s’apparentent à un spectacle, dans des salles, qui sont toujours pleines et où règne une atmosphère plus intime qu’à New York ou Hong Kong», décrit-il. Depuis l’installation de Sotheby’s au cœur de la veille ville de Genève, de nouvelles ventes y ont été lancées, dont la première vacation Fine Jewels en juin dernier.

En termes de valeur, les acheteurs d’Europe et des Etats-Unis restent très présents, mais l’Asie est en forte croissance.Le nombre de collectionneurs au plus haut niveau, ne dépasse probablement pas une cinquantaine dans le monde.

SUITE PAGE 03 (Abonnés)