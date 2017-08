Bellevue group : Thomase Pixner est le nouveau CEO de Bank am Bellevue

vendredi, 28.07.2017

Le conseil d’administration de Bellevue Group a nommé Thomas Pixner directeur général (CEO) de Bank am Bellevue et membre de la direction. M. Pixner entrera en fonction en février 2018 au plus tard, précise le groupe bancaire.