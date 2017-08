Twint – Paymit : la fusion est achevée

mercredi, 26.07.2017

Le service de paiement mobile Twint s’étend encore. Les Banques cantonales de Genève (BCGE), d’Obwald (OKB) et de Zoug (ZugerKB) ont aussi lancé l’application. Avec ces trois lancements, la fusion entre Paymit et Twint est désormais achevée. Paymit a été désactivé et les clients ont été informés...