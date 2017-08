Cigarettes à tabac chauffé: une vaste bataille pour un marché prometteur

mercredi, 26.07.2017

Tabac. Alors que les produits heat-not-burn sont en plein essor au Japon, premier marché test, un nouveau produit vient d’être lancé en Suisse.

Leila Ueberschlag



Pour faire face au recul structurel du marché mondial de la cigarette (de l’ordre de 2% à 3% par an) et à des lois de plus en plus restrictives concernant l’utilisation et la vente de tabac, les compagnies du secteur misent sur le potentiel des cigarettes électroniques (avec liquide) et des...