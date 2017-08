Le nouvel entrant sur le marché des conférences

mercredi, 26.07.2017

Swiss Speakers’ Bureau UnoMe. La start-up met en réseau 1500 entreprises et 60 speakers en Suisse romande.

Elsa Floret



A l’origine du Swiss Speakers’ Bureau UnoMe, créé à Genève en 2017, trois entrepreneurs, qui ont décidé de mettre en commun leur réseau. Matthieu Collas, directeur depuis 2010 de Swissnova, spécialisée dans la formation et l’insertion professionnelle; Francine Moreillon, championne du monde de ski freeride et mandatée par la RTS, Alinghi, l’UNICEF ou Swatch et Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses et conférencier depuis 15 ans. Les 3 associés de UnoMe partent d’une certitude: la taille du marché. Selon leurs estimations, la demande annuelle s’élève à environ 500 conférences. «Il existe 500 entreprises en Suisse romande de plus de 200 salariés, toutes susceptibles de réserver un speaker au moins une fois par an», résume Matthieu Collas, qui attend un chiffre d’affaires d’un million de francs en 2018.

Le marché de la conférence est stable en Suisse romande, selon André-Valéry Bordes, fondateur et CEO d’Academy & Finance, qu’il a créé en 2000.

Depuis cinq ans, le marché ralentit, notamment dû à la nette diminution des budgets de la part des entreprises et des sponsors, selon Cédric Borboën, fondateur et CEO du Forom.

