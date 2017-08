Nouvel acteur sur le marché des conférences

mercredi, 26.07.2017

Swiss Speakers’ Bureau UnoMe. La start-up genevoise sert d’interface entre un réseau de 1500 entreprises en Suisse romande et 60 speakers de renommée.

Elsa Floret



Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses et conférencier depuis 15 ans.

Membre de l’European Association of Speakers Bureaux (EASB), le Swiss Speaker’ Bureau UnoMe est une entité privée autonome, qui vient d’être créée à Genève en 2017. Cette nouvelle plateforme constitue un point d’entrée pour choisir et réserver une intervention du speaker le plus pertinent en...