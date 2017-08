Perte de biodiversité: il faut réagir

mercredi, 26.07.2017

Environnement. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) confirme une fois de plus que la biodiversité diminue de manière préoccupante en Suisse. Les organisations de protection de la nature Pro Natura, BirdLife Suisse et WWF Suisse exigent que la Confédération fasse beaucoup plus d’efforts.

Le rapport publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sur l’état de la biodiversité en Suisse montre que celle-ci continue de régresser. La disparition des habitats naturels se poursuit. Plus d’un tiers des espèces animales et végétales et presque la moitié des habitats étudiés sont menacés. Les efforts entrepris jusqu’à maintenant pour préserver et encourager la biodiversité ne suffisent visiblement pas. C’est aussi la conclusion à laquelle est parvenu le Rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de la Stratégie Biodiversité qui a été publié par Pro Natura, BirdLife Suisse et WWF Suisse.

Les résultats publiés par l’OFEV confirment les conclusions des organisations environnementales. Les organisations environnementales exigent donc que la Confédération édicte enfin un plan d’action biodiversité digne de ce nom, exigeant et efficace, qu’elle mette à disposition les ressources nécessaires en moyens financiers et en personnel, et enfin qu’elle s’engage de manière cohérente pour la préservation de nos bases vitales naturelles. – (Pro Natura)