Logitech en pleine expansion relève ses ambitions

mercredi, 26.07.2017

Périphériques informatiques. Le groupe vaudois a fortement étoffé ses ventes et sa rentabilité sur les trois premiers mois de l’exercice décalé 2017/18, clos fin juin.

Le chiffre d’affaires affiche une croissance de 10,4% en comparaison annuelle à 529,9 millions de dollars, selon les résultats non audités. L’excédent d’exploitation (Ebit) a bondi de plus d’un cinquième à 31,4 millions de dollars et le bénéfice net s’est envolé de près de 70% à 37,0 millions de...