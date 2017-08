Le SMI termine sous les plus hauts du jour

mercredi, 26.07.2017

La banque zurichoise Julius Bär (+2,9%) est restée en tête du peloton durant toute la journée. Dans le camp des perdants, Lindt & Sprüngli (-3,6%) a fini lanterne rouge.

La Bourse suisse a terminé sur une note positive hier, mais sous les plus hauts du jour.

Le SMI a fini sur un gain de 0,45% à 8937,90 points, avec un plus haut à 8987,15 et un plus bas à 8912,20. Le SLI a gagné 0,55% à 1422,80 points et le SPI 0,30% à 10’168,45 points. Sur les trente...