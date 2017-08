Goldman Sachs investit 35 millions dans Beqom

mercredi, 26.07.2017

Leila Ueberschlag



Créée en 2009, l’entreprise Beqom – qui est basée à Nyon –fournit une solution globale permettant aux entreprises de gérer les rétributions de leurs employés. «L’investissement de 35 millions de dollars de Goldman Sachs a pour objectif d’accélérer notre croissance mondiale en renforçant notre présence internationale, d’étoffer nos effectifs de vente directe et de développer nos canaux de vente indirecte», annonce Yves Steinhauser, co-fondateur et directeur financier. La société emploie aujourd’hui près de 150 collaborateurs et compte une centaine de clients, tels que Microsoft ou Orange. Grâce à l’investissement elle prévoit, notamment, de conquérir le marché asiatique.

