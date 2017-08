McDonalds retrouve la forme

mercredi, 26.07.2017

Fast food. Il a annoncé un bond spectaculaire de ses bénéfices trimestriels, marqués par ses meilleures ventes en plus de cinq ans.

Le bénéfice net a flambé de 28% à 1,4 milliard de dollars au deuxième trimestre achevé fin juin pour un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars, en baisse de 3,4%, principalement à cause des effets de changes et du passage prévu en franchise de restaurants gérés en propre.

Les...