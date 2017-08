Le secteur qui booste le marché

mercredi, 26.07.2017

En hausse de plus de 30% sur un an, les valeurs technologiques internationales soutiennent les ETF et les hedge funds.

Levi-Sergio Mutemba



Au cours des six premiers mois de l’année, les investisseurs ont apporté pour près de 250 milliards de dollars de capitaux neufs dans les exchange-traded funds (ETF) cotés aux États-Unis (dont 45,5 milliards au titre du mois de juin). Alors que le troisième trimestre ne fait que commencer, les...