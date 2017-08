Par deux fois «in the money» sur un an

mercredi, 26.07.2017

A mi-janvier 2017, alors que le titre Novartis cotait 71,50 francs, vous m’aviez conseillé de vendre en «opening» 10 puts, échéance décembre 2017, base 74 francs. J’avais donc bloqué plus de 70.000 francs sur mon compte pour garantir l’éventuel achat, et j’ai encaissé ce jour-là une prime de 8,40 francs par action ou 8400 francs. Aujourd’hui l’action cote 81,30 francs et ma question est: dois-je attendre décembre pour la suite?

Martial Diserens*



Tout d’abord, je précise qu’à l’époque, le titre revenait de plus de 90 francs et était anormalement bas. C’est la raison pour laquelle je vous avais provoqué une opération «in the money», c’est-à-dire que le prix de base choisi était plus élevé que le cours du jour. Pour répondre à votre...