Pictet AM : trois nouveaux administrateurs

vendredi, 21.07.2017

Le gestionnaire d’actifs Pictet Asset Management (AM) annonçait hier l’arrivée de trois nouveaux administrateurs non-exécutifs, à savoir Massimo Tosato, Rolf Banz et Richard Heelis. Le trio a pris ses fonctions au début du mois. Le président Renaud de Planta et le CEO Laurent Ramsey, tous deux...