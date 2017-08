Les start-up suisses brillent à l’étranger, mais…

vendredi, 21.07.2017

Leila Ueberschlag



«La Suisse a adopté, depuis plus de dix ans, une véritable stratégie nationale en matière d’innovation», affirme Jordi Montserrat, directeur du programme de soutien aux start-up suisses venturelab et co-directeur de l’initiative philanthropique Venture Kick. Selon lui, le pays figure parmi les plus innovants de la planète et les jeunes entreprises helvétique sont particulièrement reconnues à l’international. Malgré la petite taille de la Suisse, la qualité de ses start-up lui permet de rivaliser avec des hubs comme Boston ou Shanghai. Jordi Montserrat soulève cependant, le retard du pays en matière de fiscalité pour encourager investisseurs et entrepreneurs et la difficulté de recruter.

