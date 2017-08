Clôture positive après le statu quo de la BCE

vendredi, 21.07.2017

Les indices SMI et SPI ont en fait terminé sur des gains marginaux. Temenos (+2,7%) et Leonteq (+10%) grands gagnants. Givaudan (-3%) et ABB (-2,8%) parmi les perdants.

Le marché suisse des actions a fini sur une note légèrement positive jeudi. Après avoir atteint des plus hauts du jour juste après que la Banque centrale européenne (BCE) a laissé inchangés ses taux directeurs, les indices ont perdu de leur élan durant les explications de Mario Draghi. Selon des...