Kermit la grenouille entre au musée

vendredi, 21.07.2017

New York rend hommage à Jim Henson, qui a créé Kermit la grenouille et beaucoup d’autres personnages du «Muppet Show» et intéressé les adultes américains aux marionnettes. Elle consacre une exposition permanente dédiée à ce créateur à l’imaginaire sans limite.

