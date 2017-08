Dacadoo s’affirme dans la santé numérique

vendredi, 21.07.2017

E-Health. Un nouveau financement est réalisé ainsi qu’un accord avec UnitedHealth Group (Optum) aux Etats-Unis.

Philippe Rey



La start-up dacadoo est en train de franchir des nouvelles étapes décisives, tant en termes de financement que d’alliance et partenariat. Elle vient de réussir à boucler un tour de table supplémentaire dont elle révélera les détails ce jour. Elle a réalisé un accord important avec UnitedHealth, le groupe d’assurance-maladie américain. Un autre le sera probablement en Asie.

Le marché de la santé numérique (prévention et style de vie) sur lequel évolue dacadoo est estimé à 40 milliards de dollars. 50% de la population mondiale sont équipés d’un téléphone portable.

Des entreprises comme dacadoo peuvent contribuer fortement à diminuer les coûts de la santé en suscitant une prise de conscience en matière de santé individuelle et en procurant aux assureurs-maladie et vie la transparence nécessaire au moyen d’indices de santé personnels établis via des solutions digitales. De manière simple et ludique, tout en promouvant des techniques de motivation de la recherche comportementale et des jeux on-line.

La concurrence ne dort pas dans des marchés porteurs qui révèlent des vocations, notamment au travers de start-up. Des gros acteurs comme Axa ou Virgin y sont également actifs.

