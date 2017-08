Barry Callebaut : absorption de la société D’Orsogna Dolciaria

vendredi, 21.07.2017

Barry Callebaut s’est emparé de la société italienne D’Orsogna Dolciaria pour un montant non précisé. L’entreprise, présentée comme un fournisseur majeur de produits de décoration et d’inclusion, a vendu l’année dernière 12.000 tonnes de produits et généré un chiffre d’affaires de 52 millions...