UBS et CS sur le fil de deux tendances

vendredi, 21.07.2017

Banque. L’amélioration attendue des résultats semestriels entre faible volatilité et reprise dans les commissions.

Piotr Kaczor



Les premiers résultats semestriels des banques cantonales ou centrées sur le marché domestique suisse traduisent enfin une amélioration du résultat des affaires de commissions, emblématiques de la gestion de fortune. Faut-il s’attendre à une telle évolution pour UBS et pour Credit Suisse, dont les chiffres semestriels sont attendus vendredi 28? Alors que le marché paraît suivre de plus près la performance du wealth management de UBS et les progrès sur les objectifs de coûts de CS. L’amélioration des bénéfices avant impôts, sur un an, attendue par le consensus devrait cependant se ressentir de la très faible volatilité du premier semestre écoulé, dans le négoce de la banque d’investissement.

