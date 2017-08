Profonde transformation numérique de Tamedia

mercredi, 19.07.2017

Philippe Rey



La stratégie de transformation numérique et de diversification en un portefeuille de participations attractif, dont celle de Neo Advertising prochainement, démontre à ce jour son efficacité pour Tamedia. Les offres numériques représentent aujourd’hui plus de la moitié de son résultat brut d’exploitation (EBITDA). Cette évolution souligne également le déclin paraissant irréversible de la publicité print. Certes, plusieurs marques du secteur de la presse demeurent fortes, spécialement 20 Minutes. Tamedia dispose aujourd’hui du plus grand portefeuille numérique et imprimé de Suisse. Ce groupe a aussi dû mettre le prix au plan des acquisitions pour étoffer ses offres digitales.

