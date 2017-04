Les défis démographiques

jeudi, 13.04.2017

Prévoyance vieillesse. La réforme adoptée par le Parlement le 16 mars 2017, ne constitue en aucun cas une solution durable aux défis démographiques.

Des réformes complémentaires sont nécessaires, non seulement en ce qui concerne le financement de la prévoyance vieillesse mais aussi en termes d’organisation et de personnel.

Dans la nouvelle publication «Une base solide pour la pyramide des âges: maîtriser le changement démographique», Jérôme Cosandey, directeur de recherche chez Avenir Suisse, dresse un état des lieux et propose des mesures relatives au marché du travail, à l’aménagement de l’âge de la retraite et à l’organisation des soins aux personnes âgées.

Le vieillissement de la population comporte de nombreuses conséquences: les individus deviennent toujours plus âgés et restent en bonne santé toujours plus longtemps.

Cette évolution réjouissante pose cependant des défis majeurs à tous les niveaux de la société et pas uniquement en termes financiers: d’ici 2035, le nombre de retraités aura augmenté de 900.000 personnes (+61%) pour atteindre 2,4 millions, tandis que dans ce même laps de temps la population active n’aura augmenté que de 7%. – (Avenir suisse)