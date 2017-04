Renouement avec une forte croissance

jeudi, 13.04.2017

Barry Callebaut. Une nette accélération se produit. L’activité gourmet et spécialités tourne à plein régime.

La croissance du volume des ventes de Barry Callebaut s’est accélérée au deuxième trimestre de l’exercice 2016-17 (clôture à fin août). Le groupe chocolatier et d’approvisionnement en cacao a amélioré nettement sa rentabilité grâce à l’accent mis sur la composition des gammes de produits et de la clientèle et au lancement réussi de son programme de leadership en cacao.

BC porte également une attention constante à la génération d’un cash-flow disponible et à la rentabilité. Il a mis fin à des contrats insuffisamment rentables dans le domaine du cacao. Le groupe basé à Zurich et contrôlé par la famille Jacobs foisonne de créativité, ce qui se reflète par les innovations sur différents fronts. Les acquisitions complémentaires se portent bien du reste, spécialement les affaires de décoration de Mona Lisa avec une croissance à deux chiffres.

BC se révèle certes gourmand en capital mais dans un secteur fondamentalement sain et dans lequel il croît fortement (plus particulièrement l’activité gourmet et spécialités) en accentuant son avantage concurrentiel. La rentabilité des capitaux investis a d’ailleurs progressé, à 11,1% lors du premier semestre de l’exercice en cours. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)