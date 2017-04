L’accélération de la croissance se confirme comme attendu

jeudi, 13.04.2017

Barry Callebaut. Augmentation de 3,5% du volume au deuxième trimestre. Accentuation de l’avantage compétitif.

Philippe Rey



La mise en application d’une stratégie cohérente et simple pour Barry Callebaut continue sous la direction d’Antoine de Saint-Affrique (CEO). L’expansion, l’innovation, le leadership en coûts et la pérennité de l’approvisionnement, des ingrédients et des produits forment les quatre piliers de...