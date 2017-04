S&P Dow Jones: surperformance du gaz naturel

mercredi, 12.04.2017

De plus en plus exporté et utilisé dans la production d’électricité, le gaz naturel enregistre en mars la meilleure performance au sein des matières premières. En hausse de 12,2%, le mélange gazeux d’hydrocarbures signe son meilleur mois depuis juin 2016, d’après les chiffres communiqués hier...