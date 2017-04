Solution logicielle front-to-back office

mercredi, 12.04.2017

New Access. Suite à son acquisition d’Ambit Private Banking, le chiffre d’affaires atteint 50 millions de francs.

Suite à l’annonce lundi par New Access Banking Software, fournisseur mondial de logiciels front-office dans le secteur de la banque privée, de son acquisition d’Ambit Private Banking, une solution de FIS; le nouveau groupe atteint 50 millions de chiffre d’affaires avec 200 collaborateurs.

Via l’intégration verticale de la solution Ambit Private Banking, l’objectif d’Alexis Sikorsky, CEO de New Access, est d’être le one stop shop des banques privées de taille moyenne, soit entre 5 et 10 milliards de francs sous gestion.

Pré-acquisition, New Access était très fortement représenté en Suisse romande et peu en Suisse alémanique. A contrario, Ambit Private Banking y a développé une forte présence, avec un bureau d'une quinzaine de collaborateurs ainsi qu'au Tessin et au Liechtenstein.