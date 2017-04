Vers un rallye des actions européennes?

mercredi, 12.04.2017

Les marchés tablent sur une victoire d’Emmanuel Macron en France. Ce n’est pas une raison suffisante pour négliger le risque extrême incarné par Marine Le Pen.

Nadège Dufossé*



Les sondages récents concernant les intentions de vote donnent Macron et Le Pen comme gagnants les plus probables du premier tour des élections françaises. Pour le second tour, ces mêmes sondages, dont les résultats sont stables depuis un mois, attribuent 60% d’intentions de vote au premier et...