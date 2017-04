Les marchés matures prennent le relais

mercredi, 12.04.2017

Givaudan. Le groupe a publié des résultats trimestriels en forte hausse. Meilleure performance du SMI hier (+3,8%).

«Un début d’année spectaculaire pour Givaudan, avec une forte croissance en Amérique du Nord, démontrant la puissance de feu de l’entreprise». Inutile de préciser que l’analyste Jean-Philippe Bertschy (Vontobel) était convaincu par les résultats délivrés par le spécialiste des arômes et parfums au premier semestre. Et il n’était pas le seul. Le titre s’est envolé de plus de 3% dès l’ouverture du Swiss Exchange, pour terminer la séance à +3,8%, signant ainsi la meilleure performance du jour.

Le groupe genevois a gagné des parts de marché significatives ces derniers mois. Globalement, Givaudan a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires en hausse de 7,7% à 1,24 milliards de francs.

Elément notable du trimestre écoulé: la croissance des ventes a été plus soutenue dans les marchés matures (4.9%) que dans les pays émergents et en croissance (+1.8%), après des années de tendance inversée. Les marchés traditionnellement en croissance comme l’Inde et la Chine ont ralenti, tandis que les marchés plus matures ont performé. A l’image de l’Amérique du Nord, à +9,2%, même si la région bénéficiait d’une base de comparaison 2016 plus faible. Page 3

