Erasmus+ : manifestation des étudiants

mercredi, 12.04.2017

Les étudiants de nombreuses hautes écoles de Suisse ont mené hier une action afin de demander la reprise immédiate des négociations pour une adhésion de la Suisse à Erasmus+. Si la Suisse devait rester exclue du programme d’échange, elle risque, à long terme, une forte restriction de la mobilité étudiante. Dans le cadre de la journée d’action, les étudiants émettent trois revendications principales : des négociations immédiates pour une adhésion à Erasmus+, une adhésion complète à Erasmus+ et le plus rapidement possible et d’ici à l’adhésion complète, une solution transitoire adéquate. – (Union des étudiants de Suisse)