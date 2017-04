Lunettes de créateur conçues en Suisse

mardi, 11.04.2017

Viu. Le lunetier zurichois continue son expansion en Suisse et Europe. Nouvelle boutique prévue à Lausanne.

Née à Zurich en 2013, la marque Viu continue son expansion en Suisse et en Europe. Avec l’ouverture d’une boutique à Lausanne, prévue en juin et trois en Scandinavie et au Royaume-Uni. Créée par cinq amis, Viu compte actuellement une centaine de collaborateurs au sein de son réseau de 23 boutiques détenues en nom propre, dont dix en Suisse, douze en Allemagne et une en Autriche. En l’espace de trois ans, 100.000 paires de lunettes ont été vendues par Viu, soit une base de plus de 80.000 clients, avec lesquels la marque entretient le contact et la proximité. Soutenu par les friends family & fools et des investisseurs suisses et allemands, Viu affiche une certaine transparence. Le design est suisse. La fabrication est italienne. Et les prix attractifs. page 6

