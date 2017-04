Le dividende passera de 3 à 20 francs

mardi, 11.04.2017

IBAarau. Son bénéfice 2016 a reculé de 11% à 13,1 millions de francs.

Le fournisseur régional d’énergie et d’eau IBAarau a vu son bénéfice reculer de 11% à 13,1 millions de francs en 2016, en raison de l’absence de recettes provenant de la participation Alpiq et de frais d’intérêts plus élevés. Le dividende sera toutefois augmenté de 3 francs à 20 francs par...