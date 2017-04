e-commerce : le site indien Flipkart lève 1,4 milliard

Flipkart, la plus grosse plateforme d’e-commerce indienne, a annoncé hier avoir levé 1,4 milliard de dollars auprès de géants de l’internet et de l’informatique comme Microsoft, eBay et Tencent. Cet afflux d’argent frais valorise Flipkart à 11,6 milliards de dollars, a déclaré la compagnie, et...