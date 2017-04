Diamants : des faux jumeaux en vente à Genève

mardi, 11.04.2017

Sotheby’s vendra aux enchères, le 16 mai à Genève, deux diamants. L’un, de couleur bleue, et pesant 14,54 carats, est estimé entre 38 et 50 millions de francs. Son frère jumeau, rose, d’un poids de 16 carats, est évalué entre 12,5 et 18 millions de francs. Cet ensemble n’a pas d’égal au monde,...